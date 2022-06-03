اخبار الخليج – الزميل راشد الحمر يفوز بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للصحفيين

محمد بن مسعود - الدمام - فازت‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬بعضوية‭ ‬المكتب‭ ‬التنفيذي‭ ‬لاتحاد‭ ‬الصحفيين‭ ‬الدولي‭ ‬ممثلة‭ ‬بعضو‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬جمعية‭ ‬الصحفيين‭ ‬أمين‭ ‬السر‭ ‬والعلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬راشد‭ ‬نبيل‭ ‬الحمر،‭ ‬والذي‭ ‬حصل‭ ‬على‭ ‬112‭ ‬صوتًا‭. ‬

وأجريت‭ ‬الانتخابات‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬‮«‬الجمعة‮»‬‭ ‬ضمن‭ ‬أعمال‭ ‬المؤتمر‭ ‬العام‭ ‬الحادي‭ ‬والثلاثين‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للصحفيين‭ ‬الذي‭ ‬عقد‭ ‬في‭ ‬عاصمة‭ ‬سلطنة‭ ‬عمان‭ ‬مسقط،‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬31مايو‭ – ‬3‭ ‬يونيو‭ ‬2022‭.‬

وحول‭ ‬ذلك،‭ ‬أكد‭ ‬الحمر‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬يعكس‭ ‬ثقة‭ ‬الدول‭ ‬الأعضاء‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬والسمعة‭ ‬الطيبة‭ ‬التي‭ ‬تتمتع‭ ‬بها‭ ‬الصحافة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬الأوساط‭ ‬الدولية‭ ‬وما‭ ‬تتسم‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬حرية‭ ‬في‭ ‬الرأي‭ ‬والتعبير‭. ‬

ويعتبر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للصحفيين،‭ ‬أكبر‭ ‬منظمة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬تعنى‭ ‬بشؤون‭ ‬الصحفيين،‭ ‬إذ‭ ‬يمثل‭ ‬الاتحاد‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬ألف‭ ‬صحفي،‭ ‬من‭ ‬120‭ ‬دولة‭. ‬وتأسس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للصحفيين‭ ‬عام‭ ‬1926،‭ ‬بهدف‭ ‬مساعدة‭ ‬الصحفيين‭ ‬وترقية‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬ثم‭ ‬جاء‭ ‬التأسيس‭ ‬الثاني‭ ‬للاتحاد‭ ‬عام‭ ‬1946،‭ ‬عقب‭ ‬انتهاء‭ ‬الحرب‭ ‬العالمية‭ ‬الثانية،‭ ‬لتضاف‭ ‬إلى‭ ‬مهام‭ ‬الاتحاد،‭ ‬مهمة‭ ‬التحرك‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭ ‬للدفاع‭ ‬عن‭ ‬حرية‭ ‬الصحافة‭ ‬ودعم‭ ‬المنظمات‭ ‬الصحفية‭ ‬المحلية،‭ ‬وكذلك‭ ‬رفض‭ ‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬التمييز،‭ ‬ومواجهة‭ ‬استخدام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬للترويج‭ ‬للتعصب‭ ‬وعدم‭ ‬التسامح‭ ‬والنزاعات‭.‬

ويحظى‭ ‬مؤتمر‭ ‬الاتحاد‭ ‬العام‭ ‬للصحفيين‭ ‬باهتمام‭ ‬دولي‭ ‬كونه‭ ‬أبرز‭ ‬حدث‭ ‬صحفي‭ ‬وإعلامي،‭ ‬ويشارك‭ ‬في‭ ‬أعماله‭ ‬نحو‭ ‬350‭ ‬صحفيًا‭ ‬يمثلون‭ ‬اتحادات‭ ‬ونقابات‭ ‬وجمعيات‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬قارات‭ ‬العالم،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مشاركة‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬صحفيًا‭ ‬وإعلاميًا‭ ‬يمثلون‭ ‬صحفًا‭ ‬وإذاعات‭ ‬ومحطات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬وصحفًا‭ ‬إلكترونية‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭.‬