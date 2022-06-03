اخبار الخليج – الزميل راشد الحمر يفوز بعضوية المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي للصحفيين

محمد بن مسعود - الدمام - فازت مملكة البحرين لأول مرة بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين الدولي ممثلة بعضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين أمين السر والعلاقات الدولية راشد نبيل الحمر، والذي حصل على 112 صوتًا.
وأجريت الانتخابات صباح اليوم «الجمعة» ضمن أعمال المؤتمر العام الحادي والثلاثين للاتحاد الدولي للصحفيين الذي عقد في عاصمة سلطنة عمان مسقط، حيث عقد المؤتمر خلال الفترة 31مايو – 3 يونيو 2022.
وحول ذلك، أكد الحمر أن هذا الفوز يعكس ثقة الدول الأعضاء بالاتحاد الدولي والسمعة الطيبة التي تتمتع بها الصحافة البحرينية في الأوساط الدولية وما تتسم به من حرية في الرأي والتعبير.
ويعتبر الاتحاد الدولي للصحفيين، أكبر منظمة على مستوى العالم تعنى بشؤون الصحفيين، إذ يمثل الاتحاد أكثر من 600 ألف صحفي، من 120 دولة. وتأسس الاتحاد الدولي للصحفيين عام 1926، بهدف مساعدة الصحفيين وترقية مهاراتهم، ثم جاء التأسيس الثاني للاتحاد عام 1946، عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، لتضاف إلى مهام الاتحاد، مهمة التحرك على المستوى الدولي للدفاع عن حرية الصحافة ودعم المنظمات الصحفية المحلية، وكذلك رفض كل أنواع التمييز، ومواجهة استخدام وسائل الإعلام للترويج للتعصب وعدم التسامح والنزاعات.
ويحظى مؤتمر الاتحاد العام للصحفيين باهتمام دولي كونه أبرز حدث صحفي وإعلامي، ويشارك في أعماله نحو 350 صحفيًا يمثلون اتحادات ونقابات وجمعيات أكثر من 100 دولة من مختلف قارات العالم، إضافة إلى مشاركة أكثر من 50 صحفيًا وإعلاميًا يمثلون صحفًا وإذاعات ومحطات تلفزيونية وصحفًا إلكترونية من مختلف دول العالم.
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