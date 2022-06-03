اخبار الخليج – «الداخلية» تباشر إجراءاتها بعد نشر مقطع في وسائل التواصل يظهر امرأة تستنجد بالمارة من نافذة أحد المباني

محمد بن مسعود - الدمام - ‭ ‬‮«‬الداخلية‮»‬‭: ‬ تعقيبا‭ ‬على‭ ‬مقطع‭ ‬مصور‭ ‬ومتداول‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬وسائل‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬يظهر‭ ‬امرأة‭ ‬تستنجد‭ ‬بالمارة‭ ‬من‭ ‬نافذة‭ ‬أحد‭ ‬المباني‭.. ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬باشرت‭ ‬إجراءاتها‭ ‬القانونية‭ ‬فور‭ ‬تلقيها‭ ‬بلاغا‭ ‬بالواقعة‭ ‬والتي‭ ‬تمثلت‭ ‬في‭ ‬خلاف‭ ‬شخصي‭ ‬بين‭ ‬رجل‭ ‬وامرأة‭ .. ‬يتبع

أسفر‭ ‬عن‭ ‬تعرضها‭ ‬لإصابة‭ ‬بسيطة‭ ‬جراء‭ ‬الاعتداء‭ ‬عليها‭ ‬بالضرب،‭ ‬وجار‭ ‬استكمال‭ ‬الإجراءات‭ ‬اللازمة‭ ‬لإحالة‭ ‬القضية‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬