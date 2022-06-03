محمد بن مسعود - الدمام - «الداخلية»: تعقيبا على مقطع مصور ومتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي يظهر امرأة تستنجد بالمارة من نافذة أحد المباني.. مديرية شرطة محافظة العاصمة باشرت إجراءاتها القانونية فور تلقيها بلاغا بالواقعة والتي تمثلت في خلاف شخصي بين رجل وامرأة .. يتبع
أسفر عن تعرضها لإصابة بسيطة جراء الاعتداء عليها بالضرب، وجار استكمال الإجراءات اللازمة لإحالة القضية إلى النيابة العامة.
كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – «الداخلية» تباشر إجراءاتها بعد نشر مقطع في وسائل التواصل يظهر امرأة تستنجد بالمارة من نافذة أحد المباني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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