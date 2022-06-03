محمد بن مسعود - الدمام - عريس يخون زوجته في ليلة الدخلة .. لن تصدق كيد النساء كيف انتقمت منه العروس بطريقة صادمة وغير متوقعة!

أقدمت عروس هندية على خطوة مفاجئة إذ توجهت إلى قسم الشرطة بدلاً من حفل الزفاف بعدما اختفى وأغلق هاتفه وفشلت في الوصول إليه.

ووفق ما نشره موقع صدى البلد، كانت عائلة العروس على استعداد للتوجه إلى معبد “لورد مورغان” في مدينة ثيروبورور بالهند لحضور حفل الزفاف وفي هذه الأثناء عندما حاولوا الوصول إلى العريس، تم إغلاق هاتفه.

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً :

العريس والذي يدعى ديليبابو 32 عامًا، والفتاة البالغة من العمر 25 عامًا، مخطوبان منذ شهرين، وكان من المقرر أن يتم حفل الاستقبال، الذي نظمته عائلة العروس للاحتفال بزفافهما.

كان والدا العروس قد تقدما بشكوى بشأن رجل مفقود في مركز شرطة ثيرومانغالام. وألغت عائلة العروس حفل الزفاف، وتقدمت بشكوى غش ضد عائلة الرجل أمام الحضور من المعازيم.

وعثرت الشرطة على العريس وأحضرته إلى القسم للمناقشة، ووعدت عائلته بدفع جزء من نفقات الزفاف لعائلة العروس.

المصدر: صحيفة البيان