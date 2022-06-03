أسعار باقات الحج لحجاج الداخل وخدمات كل باقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

طرحت وزارة الحج 3 باقات لحجاج الداخل هذا العام 1443هـ؛ تزامناً مع إتاحة التسجيل لحجاج الداخل بدءاً من اليوم (الجمعة) ولمدة 9 أيام.

ونتعرف هنا على تفاصيل الباقات والخدمات والأسعار:

1- باقة منى:

الباقة الأولى باقة الأبراج (منى)، وسعرها 14.7 ألف ريال للحاج الواحد، لا يشمل ضريبة القيمة المضافة، وتضمنت مميزاتها في التنقل من وإلى مدينة الحاج حسب الباقة “بري أو جوي”، بينما التنقل بين المشاعر سيكون عبر القطار أو الحافلة.

وستكون الإقامة بمنى في مخيمات، مع توفير وجبة فطور وبوفيه غداء وعشاء، ومشروبات، بينما في عرفات سيكون النوم في كنبة متحولة لسرير وفرش أرضي، مع بوفيه غداء ومشروبات، بينما مزدلفة سيتم توفير مرتبة إسفنجية أو كيس نوم أو نجيل صناعي مع وجبة جافة.

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كما توفر الباقة خدمة إنترنت مفتوحة مع عيادة طبية، ومرشد ديني، وحراسات أمنية، وإرشاد وتفويج، ومشروبات على مدار الساعة.

2- باقة الضيافة 1 (خيام مطورة):

سعرها 13 ألف ريال، لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، حيث تتضمن ميزاتها النقل براً من وإلى مدينة الحاج، والتنقل بين المشاعر عبر القطار أيام التشريق.

وستكون الإقامة بمنى في عمارة سكنية بمكة المكرمة، وليست منى مع توفير وجبة فطور، وبوفيه غداء، وبوفيه عشاء، ووجبة جافة، ووجبة خفيفة، بينما في عرفات سيتم توفير كنبة متحولة لسرير وفرش أرضي وبوفيه غداء ومشروبات، وفي مزدلفة فرش زل وكيس نوم مع وجبة جافة.

وسيتم توفير خدمة إنترنت مفتوحة، وعيادة طبية، ومرشد ديني، وحراسات أمنية، وإرشاد وتفويج؛ ومشروبات على مدار الساعة، والتنقل في المشاعر المقدسة بالحافلات أو القطار.

3- باقة الضيافة 2 (خيام):

سعرها 10.2 ألف ريال، لا تشمل ضريبة القيمة المضافة، وتتضمن نقلاً برياً من وإلى مدينة الحاج، والتنقل بين المشاعر بالقطار أو حافلة، بينما الإقامة بمنى في مخيمات، مع توفير وجبة فطور وبوفيه غداء، وبوفيه عشاء، ووجبة خفيفة، وفي عرفات النوم في كنبة متحولة لسرير وفرش أرضي، مع توفير بوفيه غداء ومشروبات، وفي مزدلفة سيتم توفير مرتبة إسفنجية أو كيس نوم وفرش زل، مع وجبة جافة.

وسيتم توفير خدمة إنترنت مفتوحة، وعيادة طبية، ومرشد ديني ، وحراسات أمنية، وإرشاد، وتفويج.