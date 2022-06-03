3 قتلى وعشرات الجرحى في حادث قطار في ميونخ

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات
تسبب حادث قطار ميونخ في وفاة 3 أشخاص على الأقل فيما أصيب عشرات الركاب الآخرين بحسب ما أشارت وسائل إعلام ألمانية.
وقال المتحدث الصحفي باسم شرطة جنوب بافاريا ستيفان صنداي في تصريحات صحفية: إن هناك عددًا كبيرًا من المصابين في الحادث ويجرى حاليًا عملية إنقاذ كبيرة لإخراج ركاب القطار وإنقاذ من فيه.أسباب حادث قطار ميونخ
وأشار التقرير إلى أن أسباب الحادث مازالت غير واضحة حتى الآن، إلا أنه خرج عن المسار المحدد له.
وأعلنت السلطات في ميونخ حالة الطوارئ وتوجه كل من قوات الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث، كما تم إغلاق كل الطرق المؤدية إلى موقع حادث القطار.
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