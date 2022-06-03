محمد بن مسعود - الدمام - رجل عربي يفوق عمره المئة عام يتزوج للمرة الثالثة من فتاة بعمر حفيدته .. لن تصدق كيف أقيم حفل الزفاف

تزوج رجل عراقي يدعى م​خيلف فرهود المنصوري​ ويبلغ من العمر 103 أعوام للمرة الثالثة من فتاة حسناء تصغره بـ 66 عاماً وأثبت أنه لا يزال بصحة جيدة، ساخراً من ابنه حين عرض عليه المنشطات.

وأقيم حفل الزفاف ناحية سومر، التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 180 كيلومترًا، بحضور ذويه وأقربائه في القرية النائية.

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العروس الفاتنة، من مواليد 1985، وتمّت خطوبتها، وبعد ذلك أُقيمت له حفلة الحناء ثمّ الزواج، وقد شارك في زفّته أبناؤه التّسعة الباقون وأحفاده وأولاد أحفاده وأحفاد أحفاده”، ولدى الرّجل المسن، 10 أبناء؛ ستّة بنين و4 بنات.

وقال إبنه عبد السلام إن والده تزوج للمرة الثالثة خلال مسيرة حياته، وهو من مواليد عام 1919، حيث تُوفّيت زوجته الأولى عام 1999، ليتزوّج امرأة أخرى، وأنجب منها كذلك”.

وتعدّ مثل تلك الزيجات نادرة في المحيط الإقليمي، إذ سجلت البلدان العربية عام 2020، زواج المعمر الأردني، عارف عطية الجداية، وهو بعمر 103 سنوات أيضًا.

وأثار هذا الزواج تفاعلًا واسعًا، وترحيبًا مِن قِبل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي به، باعتباره دليلًا على إقبال المعمر مخيلف، وحبّه للحياة وتفاؤله.