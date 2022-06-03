“سلمان للإغاثة” يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي في مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس بمحافظة حجة، ومخيم الأزهور بمديرية رازح بمحافظة صعدة .

وجرى خلال المدة من 18 أبريل حتى 24 مايو 2022م في محافظة حجة ضخ 3.745.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، وضخ 638.500 لتر من المياه الصالحة للشرب، وتنفيذ 96 نقلة مخصصة لإزالة المخلفات من مخيمات النازحين .

فيما جرى في محافظة صعدة ضخ 100.000 لتر من المياه الصالحة للشرب، وضخ 40.000 لتر من المياه الصالحة للاستخدام، استفاد منها 44.757 فردًا .