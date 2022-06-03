قلق جديد.. هذه الأشياء قد تسبب الإصابة بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬من‭ ‬إمكانية‭ ‬تفشي‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬وأمراض‭ ‬معدية‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الحيوانات‭ ‬التي‭ ‬اختلطت‭ ‬بالفيروسات‭ ‬داخل‭ ‬النفايات‭ ‬الطبية‭ ‬البشرية‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭.‬

وقال‭ ‬برنارد‭ ‬فالات،‭ ‬رئيس‭ ‬المنظمة‭ ‬العالمية‭ ‬للصحة‭ ‬الحيوانية،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مؤشرات‭ ‬على‭ ‬انتشار‭ ‬الفيروس‭ ‬خارج‭ ‬إفريقيا‭ ‬بسبب‭ ‬انتقال‭ ‬الأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬النفايات‭ ‬الطبية‮»‬‭.‬

علماء‭ ‬الفيروسات‭ ‬باتوا‭ ‬يشككون‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬ظهور‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬في‭ ‬أوروبا‭ ‬غير‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالسفر‭ ‬إلى‭ ‬إفريقيا‭ ‬حيث‭ ‬يتوطن‭ ‬المرض‭.‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬مخاوف‭ ‬العلماء‭ ‬من‭ ‬نقل‭ ‬الحيوانات‭ ‬للأمراض‭ ‬المعدية،‭ ‬كشف‭ ‬خبراء‭ ‬الصحة‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬نقل‭ ‬الفيروسات‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬وتسببها‭ ‬في‭ ‬أمراض‭ ‬معدية‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬التنبؤ‭ ‬بها‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬جدري‭ ‬القرود‭ ‬بحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬مرض‭ ‬فيروسي‭ ‬نادر‭ ‬حيواني‭ ‬المنشأ‭ (‬يُنقل‭ ‬فيروسه‭ ‬من‭ ‬الحيوان‭ ‬إلى‭ ‬الإنسان‭)‬،‭ ‬وتماثل‭ ‬أعراض‭ ‬إصابة‭ ‬الإنسان‭ ‬به‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬يعاني‭ ‬منها‭ ‬المصابون‭ ‬بالجدري،‭ ‬ولكنّها‭ ‬أقلّ‭ ‬شدّة‭.‬

ويشتكي‭ ‬الأفراد‭ ‬المصابون‭ ‬في‭ ‬البداية‭ ‬من‭ ‬أمراض‭ ‬شبيهة‭ ‬بالإنفلونزا‭ ‬مثل‭ ‬الحمى‭ ‬وآلام‭ ‬العضلات‭ ‬وتضخم‭ ‬الغدد‭ ‬الليمفاوية‭ ‬قبل‭ ‬ظهور‭ ‬طفح‭ ‬جلدي‭ ‬يشبه‭ ‬جدري‭ ‬الماء‭ ‬على‭ ‬الوجه‭ ‬والجسم‭. ‬وبينما‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬علاج‭ ‬معروف‭ ‬للفيروس،‭ ‬فإنه‭ ‬يتراجع‭ ‬عادة‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬أسبوعين‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أسابيع‭.‬

وبينما‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬تسعى‭ ‬لتحديد‭ ‬الأصل‭ ‬الدقيق‭ ‬لتفشي‭ ‬مرض‭ ‬جدري‭ ‬القردة‭ ‬الأخير،‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الفيروس‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬تحور‭ ‬أو‭ ‬أصبح‭ ‬أكثر‭ ‬خطورة‭.‬