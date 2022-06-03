توضيح من “الغذاء والدواء” بشأن مياه الشرب المعبأة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، إن جميع مياه الشرب المعبأة الموجودة بالمملكة، تخضع لمواصفات ومتطلبات لتسجيلها، وذلك بهدف ضمان سلامتها للاستهلاك الآدمي. وأوضحت هيئة الغذاء –عبر تويتر- أنه لا يمكن الحكم بأفضلية مياه شرب معبأة على أخرى، حيث إنه توجد متطلبات محددة في جميع أنواع مياه الشرب المعبأة المسجلة. وأضافت أن مياه الشرب المعبأة هي مياه معالجة ومخصصة للاستهلاك الآدمي، وتحتوي على المعادن الطبيعية أو المضافة عن قصد. وأشارت هيئة الغذاء والدواء، أن أهم محتويات البيانات الايضاحية على زجاجة المياه المعبأة، هي: الفلورايد والأملاح الصلبة الذائبة والبرومات والرقم الهيدروجيني. كانت هيئة الغذاء والدواء، ذكرت في وقت سابق، أن إضافة مادة الفلورايد إلى مياه الشرب المعبأة يساهم في الحماية من تسوس الأسنان، مؤكدة أنه لا يسمح ببيع المياه المعبأة دون توافر المتطلبات الصحية. أخبار قد تهمك وأوضحت الهيئة، عبر تويتر؛ في ردها على استفسار من مواطن بهذا الخصوص، أن «مادة الفلورايد لها تأثير إيجابي في الوقاية من تسوس الأسنان في حال أضيفت كميات قليلة منها في مياه الشرب»

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