ريال مدريد يطلب إجابات بعد أحداث نهائي دوري الأبطال

محمد بن مسعود - الدمام - طلب ريال مدريد بطل إسبانيا إجابات من المنظمين حول الإجراءات التي اتخذت لحماية الجمهور في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في العاصمة الفرنسية مطلع الأسبوع الماضي والتي شهدت أعمال شغب.

وتأخر انطلاق المباراة التي انتهت بفوز بطل إسبانيا 1-0 لأكثر من نصف ساعة بعد تصدي الشرطة الفرنسية لجماهير أرادت شق طريقها عنوة إلى داخل الملعب.

وقال ريال مدريد في بيان: «نريد معرفة الأسباب التي دفعت إلى اختيار الملعب لاستضافة المباراة النهائية والمعايير التي تم بناء عليها الاختيار في ضوء ما حدث في هذا اليوم».

وأضاف بطل أوروبا «نحن أيضا نطلب إجابات وتوضيحات عن المسؤولين عن ترك الجمهور بلا حماية أو حراسة رغم أن السلوك العام للجمهور كان مثاليا في بعض الأحيان، وبناء على الصور التي قدمتها وسائل الإعلام فإنه يتضح أن الكثير من المشجعين تعرضوا للضرب والملاحقة والإساءة».

وكرر بيلي هوجان الرئيس التنفيذي لليفربول الدعوة للتحقيق في الأحداث قائلا إن الإساءة طالت مشجعي الفريقين على حد سواء.