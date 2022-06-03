موعد صرف الدعم للدفعة 55 من حساب المواطن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض نبه برنامج حساب المواطن بموعد صرف الدعم الخاص بشهر يونيو الحالي للمستفيدين. وذكر البرنامج أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الـ 55 يوم الخميس المقبل الموافق 9 يونيو الحالي. يذكر أن البرنامج قد نوه في وقت سابق إلى أنه يتم صرف الدعم بشكل دوري في اليوم العاشر من کل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع. أخبار قد تهمك

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