اخبار الخليج – طرد أواني مستورد يوقع عصابة مخدرات في قبضة الشرطة

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المخدرات‭ ‬من‭ ‬التوصل‭ ‬لخمسينية‭ ‬بعد‭ ‬ضبط‭ ‬طرد‭ ‬أواني‭ ‬مستورد‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬محشوه‭ ‬بمادة‭ ‬الكوكايين‭ ‬المخدرة،‭ ‬حيث‭ ‬قاد‭ ‬سقوط‭ ‬المتهمة‭ ‬إلى‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬‭ ‬4‭ ‬آخرين‭ ‬بينهما‭ ‬سيدة‭ ‬‭ ‬عربية‭ ‬الجنسية‭.‬

وشرعت‭ ‬المحكمة‭ ‬الكبرى‭ ‬الجنائية‭ ‬الرابعة‭ ‬

بمحاكمة‭ ‬المتهمين‭ ‬وقررت‭ ‬تأجيل‭ ‬القضية‭ ‬حتي‭ ‬7‭ ‬يونيو‭ ‬للاطلاع‭ ‬والرد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬دفاع‭ ‬المتهمين‭ ‬والتصريح‭ ‬للدفاع‭ ‬بصورة‭ ‬من‭ ‬أوراق‭ ‬الدعوى‭.‬

ووجهت‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬إلى‭ ‬المتهمين‭ ‬الخمسة‭ ‬أنهم‭ ‬في‭ ‬غضون‭ ‬شهر‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬بدائرة‭ ‬أمن‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬أنهم‭ ‬حازوا‭ ‬وأحرزوا‭ ‬وباعوا‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬الكوكايين‭ ‬والميتافيتامين‭ ‬والشبو‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانوناً،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬حيازة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬بقصد‭ ‬التعاطي‭ ‬في‭ ‬غير‭ ‬الأحوال‭ ‬المصرح‭ ‬بها‭ ‬قانونًا،‭ ‬وأسندت‭ ‬إلى‭ ‬بعضهم‭ ‬تهمة‭ ‬حيازة‭ ‬مواد‭ ‬إباحية‭ ‬بداخل‭ ‬وسيلة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭. ‬

وتتمثل‭ ‬تفاصيل‭ ‬القضية‭ ‬عندما‭ ‬ورد‭ ‬شك‭ ‬أحد‭ ‬ضباط‭ ‬الجمارك‭ ‬في‭ ‬طرد‭ ‬قادم‭ ‬من‭ ‬إحدى‭ ‬دول‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬تدل‭ ‬بياناته‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬بداخله‭ ‬أوانٍ‭ ‬للطهي،‭ ‬فتم‭ ‬تمريره‭ ‬على‭ ‬جهاز‭ ‬الأشعة‭ ‬الحمراء،‭ ‬فشاهد‭ ‬بداخله‭ ‬مادة‭ ‬موضوعه‭ ‬بشكل‭ ‬معين‭ ‬بهدف‭ ‬إخفائها،‭ ‬فتم‭ ‬فتح‭ ‬الطرد‭ ‬وبالكشف‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المادة‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ ‬مخدر‭ ‬الكوكايين،‭ ‬فتم‭ ‬إحالة‭ ‬الواقعة‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة،‭ ‬التي‭ ‬دلت‭ ‬تحرياتها‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬تستخدم‭ ‬اسمًا‭ ‬آخر‭ ‬وعنوانًا‭ ‬مغايرًا‭ ‬لعنوان‭ ‬سكنها‭ ‬بهدف‭ ‬التضليل،‭ ‬وأنها‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬طرق‭ ‬فنية‭ ‬بهدف‭ ‬جلب‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وترويجها‭.‬

وبناءً‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬توصلت‭ ‬اليه‭ ‬التحريات‭ ‬تم‭ ‬إعداد‭ ‬كمين‭ ‬بعد‭ ‬استصدار‭ ‬التصريح‭ ‬اللازم‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭ ‬تم‭ ‬إرسال‭ ‬مصدر‭ ‬سري‭ ‬للمتهمة،‭ ‬بطريقة‭ ‬لا‭ ‬تثير‭ ‬شك‭ ‬الأخيرة‭ ‬عبر‭ ‬تنكر‭ ‬المصدر‭ ‬السري‭ ‬‭ ‬في‭ ‬زي‭ ‬عامل‭ ‬توصيل‭ ‬الشحنة‭ ‬وبالفعل‭ ‬توجه‭ ‬إلى‭ ‬مكان‭ ‬المنزل‭ ‬الموجودة‭ ‬فيه‭ ‬المتهمة‭ ‬واعترفت‭ ‬بأن‭ ‬الطرد‭ ‬يخصها‭ ‬وبناءً‭ ‬عليه‭ ‬تم‭ ‬القبض‭ ‬عليها‭ ‬وبتفتيش‭ ‬مكان‭ ‬وجودها‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬شيء،‭ ‬وبالتوجه‭ ‬إلى‭ ‬منزلها‭ ‬تم‭ ‬العثور‭ ‬على‭ ‬ميزان‭ ‬حساس‭ ‬ومواد‭ ‬مخدرة‭ ‬وأدوات‭ ‬تستخدم‭ ‬للتعاطي،‭ ‬كما‭ ‬دلت‭ ‬التحريات‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬يعاونها‭ ‬على‭ ‬الترويج‭ ‬والبيع،‭ ‬فتم‭ ‬استصدار‭ ‬إذن‭ ‬من‭ ‬النيابة‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭ ‬بعد‭ ‬كمين‭ ‬اتصلت‭ ‬به‭ ‬المتهمة‭ ‬الأولى‭ ‬بموجبه،‭ ‬وطلبت‭ ‬منه‭ ‬تسليمها‭ ‬400‭ ‬دينار‭ ‬قيمة‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬باعتها‭ ‬لها‭ ‬منذ‭ ‬فترة‭ ‬ولم‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬مقابلها‭ ‬فيما‭ ‬طلب‭ ‬منها‭ ‬100‭ ‬جرام‭ ‬شبو‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬التسليم‭ ‬بمنزلها‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬حضر‭ ‬وتم‭ ‬القبض‭ ‬عليه‭.‬

وبعد‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬تم‭ ‬تساقط‭ ‬باقي‭ ‬المتهمين،‭ ‬إذ‭ ‬اعترف‭ ‬المتهم‭ ‬الثاني‭ ‬أنه‭ ‬يتسلم‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬المتهمة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬جنسية‭ ‬العربية‭ ‬وتواصل‭ ‬معها‭ ‬بتنسيق‭ ‬من‭ ‬إدارة‭ ‬مكافحة‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬وطلب‭ ‬منها‭ ‬نصف‭ ‬كيلو‭ ‬جرام‭ ‬حشيش‭ ‬مقابل‭ ‬1300‭ ‬دينار‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬مسكنها‭ ‬وتوجه‭ ‬ومعه‭ ‬المبلغ‭ ‬المصور،‭ ‬حيث‭ ‬أبلغته‭ ‬المتهمة‭ ‬أن‭ ‬صديقها‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬سوف‭ ‬يحضر‭ ‬ومعه‭ ‬المادة‭ ‬المخدرة،‭ ‬وبعدها‭ ‬حضر‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬وعثر‭ ‬بحوزتهما‭ ‬على‭ ‬مواد‭ ‬مخدرة‭ ‬ومبالغ‭ ‬مالية‭ ‬حصيلة‭ ‬عملية‭ ‬البيع،‭ ‬واعترفا‭ ‬بحصولهما‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬المخدرة‭ ‬من‭ ‬المتهم‭ ‬الخامس،‭ ‬وتم‭ ‬إعداد‭ ‬كمين‭ ‬له‭ ‬بنفس‭ ‬الطريق‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬طلب‭ ‬منه‭ ‬المتهم‭ ‬الرابع‭ ‬توفير‭ ‬كيلو‭ ‬من‭ ‬مخدر‭ ‬الحشيش‭ ‬بقيمة‭ ‬‭ ‬3‭ ‬آلاف‭ ‬دينار‭ ‬واتفقا‭ ‬على‭ ‬التسليم،‭ ‬وتم‭ ‬ضبط‭ ‬الأخير‭ ‬بحوزته‭ ‬قطعة‭ ‬الحشيش‭ ‬المتفق‭ ‬عليها‭.‬

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