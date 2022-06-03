اخبار الخليج – طرد أواني مستورد يوقع عصابة مخدرات في قبضة الشرطة

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت إدارة مكافحة المخدرات من التوصل لخمسينية بعد ضبط طرد أواني مستورد من إحدى دول أمريكا الجنوبية محشوه بمادة الكوكايين المخدرة، حيث قاد سقوط المتهمة إلى القبض على 4 آخرين بينهما سيدة عربية الجنسية.
وشرعت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة
بمحاكمة المتهمين وقررت تأجيل القضية حتي 7 يونيو للاطلاع والرد من قبل دفاع المتهمين والتصريح للدفاع بصورة من أوراق الدعوى.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين الخمسة أنهم في غضون شهر فبراير 2022 بدائرة أمن مملكة البحرين أنهم حازوا وأحرزوا وباعوا المواد المخدرة الكوكايين والميتافيتامين والشبو في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بالإضافة إلى حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا، وأسندت إلى بعضهم تهمة حيازة مواد إباحية بداخل وسيلة تقنية المعلومات.
وتتمثل تفاصيل القضية عندما ورد شك أحد ضباط الجمارك في طرد قادم من إحدى دول أمريكا الجنوبية تدل بياناته على أن بداخله أوانٍ للطهي، فتم تمريره على جهاز الأشعة الحمراء، فشاهد بداخله مادة موضوعه بشكل معين بهدف إخفائها، فتم فتح الطرد وبالكشف على تلك المادة تبين أنها مخدر الكوكايين، فتم إحالة الواقعة إلى إدارة مكافحة المواد المخدرة، التي دلت تحرياتها على أن المتهمة الأولى تستخدم اسمًا آخر وعنوانًا مغايرًا لعنوان سكنها بهدف التضليل، وأنها تعتمد على طرق فنية بهدف جلب المواد المخدرة وترويجها.
وبناءً على ما توصلت اليه التحريات تم إعداد كمين بعد استصدار التصريح اللازم من النيابة العامة تم إرسال مصدر سري للمتهمة، بطريقة لا تثير شك الأخيرة عبر تنكر المصدر السري في زي عامل توصيل الشحنة وبالفعل توجه إلى مكان المنزل الموجودة فيه المتهمة واعترفت بأن الطرد يخصها وبناءً عليه تم القبض عليها وبتفتيش مكان وجودها لم يتم العثور على شيء، وبالتوجه إلى منزلها تم العثور على ميزان حساس ومواد مخدرة وأدوات تستخدم للتعاطي، كما دلت التحريات على أن المتهم الثاني يعاونها على الترويج والبيع، فتم استصدار إذن من النيابة وتم القبض عليه بعد كمين اتصلت به المتهمة الأولى بموجبه، وطلبت منه تسليمها 400 دينار قيمة مواد مخدرة باعتها لها منذ فترة ولم تحصل على مقابلها فيما طلب منها 100 جرام شبو واتفقا على التسليم بمنزلها إلى أن حضر وتم القبض عليه.
وبعد القبض على المتهم الثاني تم تساقط باقي المتهمين، إذ اعترف المتهم الثاني أنه يتسلم المادة المخدرة من المتهمة الثالثة، وهي من جنسية العربية وتواصل معها بتنسيق من إدارة مكافحة المواد المخدرة وطلب منها نصف كيلو جرام حشيش مقابل 1300 دينار واتفقا على اللقاء في مسكنها وتوجه ومعه المبلغ المصور، حيث أبلغته المتهمة أن صديقها المتهم الرابع سوف يحضر ومعه المادة المخدرة، وبعدها حضر المتهم الرابع وعثر بحوزتهما على مواد مخدرة ومبالغ مالية حصيلة عملية البيع، واعترفا بحصولهما على المواد المخدرة من المتهم الخامس، وتم إعداد كمين له بنفس الطريق بعد أن طلب منه المتهم الرابع توفير كيلو من مخدر الحشيش بقيمة 3 آلاف دينار واتفقا على التسليم، وتم ضبط الأخير بحوزته قطعة الحشيش المتفق عليها.
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