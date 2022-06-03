88% من المواطنين يرون أن فوز الطلبة السعوديين في الايسف 2022 له أثراً ايجابيا على الطلاب و يدفعهم  للتحصيل الدراسي  

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني استطلاع رأي حول انجاز الطلبة السعوديين في الايسف 2022 وقد شارك في الاستطلاع 1034 من المشاركين، منهم 70% ذكور ، و30% إناث وقد جاءت نتائج الاستطلاع على النحو التالي: الذي يعنيه حصول الطلاب السعوديين على 16 جائزة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة ، حيث قال 48% من العينة أنهم يشعرون بالفخر ، و17% يرون أن المواطن هو أثمن الثروات للبلاد ، و13% يرون أن شبابنا لايقلون شأنا في الإنجاز العلمي والتقني عن نظرائهم في الدول المتقدمة علمياَ وصناعيا ، فيما يرى 13% أن تعلمينا قادر على صنع أجيال تنافس عالميا ، و9% يرون أن ذلك يعد نجاحا للاستثمار

74% يفضلون تعبئة استمارة العد بأنفسهم (العد الذاتي) ي الطلاب الموهوبين .

وفيما يخص منح الابتعاث والقبول الفوري في الجامعات ومن يجب أن يحصل عليه قال 86% من العينة أن جميع الطلاب المشاركين في مسابقات المعرض الدولي للعلوم والهندسة ، 14% يرون أن ذلك يجب أن يكون لمن حققوا جوائز .

وحول أهمية إيجاد أنظمة ولوائح تعليمية مصممة خصيصا لمساعدة الطلاب الموهوبين ، قال 93% بنعم فيما قال 7% فقط ب لا .

وحول تكثيف تدريب المعلمين على اكتشاف الطلاب الموهوبين ابدى 95% موافقتهم فيما كان 3% محايدين و2% غير موافقين .

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وقال 94% من العينة أنه يجب تكثيف الدورات التدريبية والحوافز للمعلمين الذين يدرسون الموهوبين ، فيما كان 4% محايدين ، 2% غير موافقين .

وحول ضرورة ان يخضع من يدرس الموهبين لبرنامج تدريبي خاص يرى 88% وجوب ذلك فيما كان 8% محايد ، و4% غير موافقين .

وحول أن يشرح الطلاب الفائزين للجمهور عبر وسائل التواصل الجماهيري طرقهم في المذاكرة والتحصيل قال 87% بالموافقة فيما 7% كانوا محايدين و6% غير موافقين ، وحول أثر الطلاب السعوديين في هذه المسابقة أثراً ايجابيا على الطلاب وأوجد دافعية للتحصيل الدراسي ، قال 88% بنعم و7% محايدين و5% يرون غير ذلك .