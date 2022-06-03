محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- تبوك: واسى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، مدير شرطة منطقة تبوك اللواء إبراهيم بن سليمان الزبن بوفاة والدته -رحمها الله – وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته للواء الزبن ولكافة أسرتهم بوفاة فقيدتهم ، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان. من جهته أعرب مدير شرطة منطقة تبوك عن بالغ شكره وتقديره لسمو أمير منطقة تبوك على هذه اللفتة غير المستغربة من سموه التي كان لها بالغ الأثر في نفوسهم ، سائلا الله العلي القدير أن يجعلها في ميزان حسناته

كانت هذه تفاصيل خبر أمير تبوك يواسي مدير شرطة منطقة تبوك في وفاة والدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.