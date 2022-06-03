شكرا لقرائتكم خبر عن إحسان تطلق مسار دعم فرص الإسكان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المنصة الوطنية للعمل الخيري " إحسان " مسار الإسكان ضمن فرص التبرع، بالتكامل مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ممثلة بوكالة الإسكان التنموي؛ بهدف المساهمة في توفير المساكن الملائمة لـ 100 أسرة مستحقة كمرحلة أولى، بما يمنح الاستقرار وسبل العيش الكريمة، والاستمرار في دعم المنصة للفرص الخيرية عبر خدمات نوعيّة ومتجددة.

وتتضمن شروط الاستحقاق أن يكون المستفيد سعودي الجنسية، وأن يكون مستفيداً من إحدى الجمعيات الرسمية، وأن يكون مستحقاً للدعم السكني. وتتكفل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بنسبة 33% من تكلفة الوحدة السكنية دعماً للمستفيدين.

وتتيح الخدمة للمتبرعين مساعدة الأسر المستحقة؛ لتوفير المساكن عبر موقع وتطبيق منصة إحسان، واختيار المشاريع ضمن قائمة فرص التبرع، واختيار مسار مشاريع الإسكان، وتصفح الحالات المعروضة ثم استكمال عملية التبرع لها.

يُذكر بأن منصة إحسان تعمل على النهوض بالقطاع الخيري وتمكينه رقمياً من خلال خدمات وبرامج تغطي مختلف المجالات الخيرية، وتشرف عليها لجنة مكونة من 12 جهة حكومية وفق حوكمة قوية ومحكمة، ساهمت في تعظيم أثرها ورفع مستوى شفافية قطاع العمل الخيري، بما عاد بالنفع على قرابة 5 ملايين مستفيد، من تبرعات تجاوزت مليارين و 290 مليون ألف ريال.