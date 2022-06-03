اخبار دوليه – إيران تعلن مقتل عقيد آخر في الحرس الثوري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت‭ ‬إيران،‭ ‬الجمعة،‭ ‬مقتل‭ ‬عقيد‭ ‬آخر‭ ‬من‭ ‬فيلق‭ ‬القدس‭ ‬التابع‭ ‬للحرس‭ ‬الثوري‭ ‬الإيراني،‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬خلال‭ ‬أسبوعين‭ ‬من‭ ‬الوحدة‭ ‬التي‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬العمليات‭ ‬العسكرية‭ ‬الإيرانية‭ ‬في‭ ‬الخارج‭.‬

ونقلا‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬لم‭ ‬يذكر‭ ‬اسمه،‭ ‬قال‭ ‬التقرير‭ ‬الذي‭ ‬نشرته‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬الرسمية‭ ‬‮«‬إرنا‮»‬‭ ‬في‭ ‬الصباح‭ ‬الباكر،‭ ‬إن‭ ‬العقيد‭ ‬علي‭ ‬إسماعيل‭ ‬زاده‭ ‬توفي‭ ‬خلال‭ ‬‮«‬حادث‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‮»‬‭ ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬كرج،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬حوالي‭ ‬35‭ ‬كيلومترا‭ ‬شمال‭ ‬غربي‭ ‬طهران‭.‬

ولم‭ ‬تذكر‭ ‬الوكالة‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى،‭ ‬لكنها‭ ‬نفت‭ ‬الأنباء‭ ‬التي‭ ‬تحدثت‭ ‬عن‭ ‬اغتيال‭ ‬العقيد‭.‬

وقالت‭ ‬قنوات‭ ‬إخبارية‭ ‬أخرى‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الحرس‭ ‬الثوري‭ ‬إن‭ ‬إسماعيل‭ ‬زاده‭ ‬‮«‬سقط‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬سطح‭ ‬منزله‭ ‬أو‭ ‬من‭ ‬شرفته‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬مايو‭ ‬الماضي،‭ ‬أطلق‭ ‬مسلحان‭ ‬مجهولان‭ ‬على‭ ‬دراجة‭ ‬نارية‭ ‬النار‭ ‬على‭ ‬العقيد‭ ‬حسن‭ ‬صياد‭ ‬خدائي‭ ‬5‭ ‬مرات‭ ‬في‭ ‬سيارة‭ ‬أمام‭ ‬مقر‭ ‬إقامته‭ ‬في‭ ‬طهران،‭ ‬فقتلاه‭ ‬على‭ ‬الفور‭.‬

وألقت‭ ‬إيران‭ ‬باللوم‭ ‬في‭ ‬القتل‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وحلفائها،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬إسرائيل‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تلقي‭ ‬إيران‭ ‬باللوم‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬القتل‭ ‬المستهدفة‭ ‬هذه،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬قتل‭ ‬العلماء‭ ‬النوويين‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬