اخبار دوليه – إيران تعلن مقتل عقيد آخر في الحرس الثوري

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت إيران، الجمعة، مقتل عقيد آخر من فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، هو الثاني خلال أسبوعين من الوحدة التي تشرف على العمليات العسكرية الإيرانية في الخارج.
ونقلا عن مسؤول لم يذكر اسمه، قال التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا» في الصباح الباكر، إن العقيد علي إسماعيل زاده توفي خلال «حادث وقع في مقر إقامته» قبل أيام في مدينة كرج، على بعد حوالي 35 كيلومترا شمال غربي طهران.
ولم تذكر الوكالة تفاصيل أخرى، لكنها نفت الأنباء التي تحدثت عن اغتيال العقيد.
وقالت قنوات إخبارية أخرى مقربة من الحرس الثوري إن إسماعيل زاده «سقط من على سطح منزله أو من شرفته».
وفي مايو الماضي، أطلق مسلحان مجهولان على دراجة نارية النار على العقيد حسن صياد خدائي 5 مرات في سيارة أمام مقر إقامته في طهران، فقتلاه على الفور.
وألقت إيران باللوم في القتل على الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.
وعادة ما تلقي إيران باللوم على إسرائيل في عمليات القتل المستهدفة هذه، بما في ذلك قتل العلماء النوويين على مدى السنوات الماضية.
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