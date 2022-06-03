الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - رحب الاتحاد الأوروبي اليوم بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين.

وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان نشره مكتبه في بروكسل :” إنه منذ 2 أبريل، قدمت الهدنة فوائد ملموسة للشعب اليمني”, مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يشجع مواصلة العمل للاتفاق على إعادة فتح الطرق ولا سيما حول تعز.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في العمل مع جميع الأطراف في اليمن، وبدعم كامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غروندبرغ ، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.