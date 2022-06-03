محمد بن مسعود - الدمام - رحب الاتحاد الأوروبي اليوم بإعلان المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية في اليمن لمدة شهرين.
وقال الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل في بيان نشره مكتبه في بروكسل :” إنه منذ 2 أبريل، قدمت الهدنة فوائد ملموسة للشعب اليمني”, مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي يشجع مواصلة العمل للاتفاق على إعادة فتح الطرق ولا سيما حول تعز.
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيستمر في العمل مع جميع الأطراف في اليمن، وبدعم كامل للمبعوث الخاص للأمم المتحدة غروندبرغ ، من أجل التوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي يرحب بتمديد الهدنة في اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.