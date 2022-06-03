محمد بن مسعود - الدمام - تمكن الدفاع‭ ‬المدني ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬للنجارة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الهملة‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬اصابات،‭ ‬والبحث‭ ‬جارٍ‭ ‬لمعرفة‭ ‬سبب‭ ‬اندلاع‭ ‬الحريق‭.‬

كانت هذه تفاصيل خبر اخبار الخليج – ‏‭ ‬‏الدفاع‭ ‬المدني‭ ‬يتمكن‭ ‬من‭ ‬إخماد‭ ‬حريق‭ ‬اندلع‭ ‬في‭ ‬ورشة‭ ‬للنجارة‭ ‬دون‭ ‬وقوع‭ ‬اصابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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