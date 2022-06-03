تبوك تواصل ريادتها على مستوى الشرق الأوسط في إنتاج “السمان” بـ 30 مليون طائر سنوياً

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك تواصل منطقة تبوك ريادتها بين مدن ومناطق الشرق الأوسط، باحتضانها لأكبر مشروع تكاملي لإنتاج طائر “السمان”، بطاقة إنتاجية تتجاوز الـ 30 مليون طائر سنوياً. ويعد المشروع المؤسس في العام 1984 م ، على بعد 30 كيلو متراً شمال مدينة تبوك، أحد أهم المشاريع الوطنية والعلامات المضيئة للتنوع الاقتصادي الذي تمتاز به المملكة العربية السعودية، لما يضم من تجهيزات وإمكانات متفردة وتقنية متطورة تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال ، إذ فاقت الاستثمارات فيه الـ 60 مليون ريال ، حيث يمر المشروع بمراحل إنتاجية تبدأ من الأمهات ثم الفراخات وحظائر اللحم وتنتهي بالمسلخ الذي يعمل أوتوماتيكيا بذبح 10 آلاف طائر في الساعة الواحدة ، وينتج أصنافاً مختلفة من طائر ” السمان ” العادي والمملوكي والجامبو ، إضافة إلى بيض السمان عالي الجودة والمعروف بفوائده الغذائية والصحية .

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