رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_تبوك

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة تيماء ومركز المعظم.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 6 مساءً.