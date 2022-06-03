الحوار الوطني بمنطقة حائل يناقش القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_حائل
ناقش مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة حائل أمس القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة خلال الحوار الذي نظمه بمشاركة (٣٣) مشاركاً ومشاركةً من المنطقة وذلك بمركز المؤتمرات بجامعة حائل.
وأكد مشرف الحوار الوطني بمنطقة حائل الدكتور جمال الرويضي أن الحوار يناقش ويرصد أهم القضايا المجتمعية الراهنة بالمنطقة والآثار المترتبة عليها وكذلك العديد من القضايا والمشكلات الاجتماعية وأسبابها واقتراح الحلول لها، كما اتفق المشاركون على بعض القضايا ذات أولوية كبيرة تتطلب مناقشتها ومعالجة أسبابها بما ينعكس إيجابًا على النسيج المجتمعي .
وأضاف الدكتور الرويضي أن الحوار يعزز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة والتي تسهم في التصدي لهذه المشكلات، والتي يستفيد من مخرجاتها المركز بهدف تطوير برامجه ونشاطاته المستقبلية في المنطقة .
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