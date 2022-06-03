الهلال الأحمر يوقع اتفاقية شراكة مجتمعية لبناء مركز إسعافي مطور في الأحساء

محمد بن مسعود - الدمام - وقع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية أمس، اتفاقية شراكة مجتمعية مع إحدى الشركات الوطنية، تهدف إلى بناء مركز إسعافي مطور في محافظة الأحساء.
وأوضح مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد العنزي الدكتور العنزي، أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن المبادرات التي أطلقتها الهيئة لتدعيم عملها الإنساني بالتعاون مع القطاع الخاص، بهدف ترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشيرا إلى أن هذا المركز سيقدم الخدمات الطبية الإسعافية الإنسانية لمحتاجيها في المحافظة.
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