جامعة نجران تنظم اللقاء السنوي الخامس لخريجي وخريجات الثانوية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-نجران

نظمت عمادة القبول والتسجيل بجامعة نجران، أمس، اللقاء السنوي الخامس لخريجي وخريجات المرحلة الثانوية .

ويهدف اللقاء إلى تعريف خريجي الثانوية العامة بشروط القبول في الجامعة والتخصصات الدراسية المتاحة، وذلك بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة.

واستعرض وكيل الجامعة، عميد القبول والتسجيل، الدكتور زهير العمري، خلال اللقاء شروط القبول العامة والتخصصات المتاحة والمستحدثة في الجامعة للعام الجامعي المقبل .

من جانبه تطرق وكيل العمادة، الدكتور تركي العلياني، إلى طريقة الدخول على بوابة القبول والتقديم الإلكتروني وترتيب الرغبات، فيما أوضحت وكيلة العمادة لشؤون الطالبات، الدكتورة سمر الحربي، قنوات ووسائل التواصل مع العمادة ومدى أهمية ترتيب الرغبات لخريجي الثانوية من الطلاب والطالبات الراغبين في الالتحاق بمرحلة البكالوريوس.