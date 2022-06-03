محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-نجران

نبّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم، من استمرار الرياح النشطة والأتربة المثارة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا، وبدر الجنوب، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة.

وبيَّنَ المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السادسة مساءً.