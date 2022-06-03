تنبيه من الأرصاد لسكان منطقة عسير

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_عسير

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من تكون عوالق ترابية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة والربوعة والعرين والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، بالإضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ ٦ مساءً.