عوالق ترابية على المحافظات الشرقية لمكة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم من تكون عوالق ترابية على أجزاء من المحافظات الشرقية لمنطقة مكة المكرمة، تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية على محافظات أضم، والعرضيات، وميسان، والطائف.

وبين المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة السادسة مساءً.