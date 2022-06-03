الصحة العالمية تحذر من تفشي جدري القرود عن طريق الحيوانات

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت منظمة الصحة العالمية عن إمكانية تفشي جدري القرود وأمراض معدية أخرى، عن طريق الحيوانات التي اختلطت بالفيروسات داخل النفايات الطبية البشرية والصرف الصحي.

ومن جانبه، صرح برنارد فالات رئيس المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، بأن هناك مؤشرات على انتشار الفيروس خارج إفريقيا؛ وذلك بسبب انتقال الأمراض المعدية عن طريق النفايات الطبية.

كما حذر خبراء الصحة من إمكانية نقل الفيروسات عن طريق الصرف الصحي وتسببها في أمراض معدية لا يمكن التنبؤ بها.