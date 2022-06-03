«التجارة»: 1500 ريال رسوم نشر نقل ملكية الاسم التجاري.. تضاف عليه الضريبة

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت وزارة التجارة أن رسوم نقل ملكية السجل التجاري 100 ريال، ورسوم نشر نقل ملكية الاسم التجاري تبلغ 1500 ريال ويضاف عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

وأكدت أنه لا يمكن التنازل عن الاسم التجاري، ويتم نقل السجل التجاري بما له وما عليه، مشددة على أنه في حال أصبح مالك السجل التجاري موظفا حكوميا فيتطلب نقل ملكية السجل التجاري أو شطبه.

وأفادت «التجارة» بأن شروط نقل ملكية المؤسسة هي: أن لا يكون العمر أقل من 18 سنة، أن لا يكون مالكها موظفا حكوميا، إجراء عقد مبايعة وتنازل يذكر فيه الأطراف ورقم السجل التجاري، وفي حال وجود ترخيص على نشاط السجل التجاري يتم نقله أولاً.

أما في ما يخص شروط حجز الاسم التجاري فهي: يجب أن لا يكون الاسم التجاري مشابها بصيغة المفرد أو الجمع أو مطابقا لاسم تجاري الخليج 365 قيده لشخص آخر، يجب أن لا يكون الاسم التجاري غير عربي أو ليس له معنى، يجب أن لا يكون الاسم التجاري اسما عائليا.