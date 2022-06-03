اخبار الخليج – باع المخدرات بحجة زيادة الدخل.. والمحكمة تؤيد سجنه

محمد بن مسعود - الدمام - أيّدت محكمة الاستئناف سجن ثلاثيني مروج للمواد المخدرة والشبو 3 سنوات وغرمته 3 آلاف دينار، فيما أعفت المحكمة آخر من عقوبة تقديم بمقابل مادة الحشيش المخدر واكتفت بحبسه لمدة سنة عن التعاطي وغرّمته ألف دينار.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما قدّما بمقابل مادة مخدرة «الحشيش» للتعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا، كما أنهما حازا وأحرزا بقصد التعاطي في غير الأحوال المرخص بها قانونًا.

وتشير تفاصيل الواقعة إلى تلقّي إدارة مكافحة المخدرات معلومات تفيد بحيازة المتهم الأول للمواد المخدرة بقصد الترويج، وتم تكليف أحد المصادر السرية لشراء بعض من مادة الحشيش المخدرة وما لبث أن اتصل بالمتهم الأول هاتفيًا تحت مسمع الشرطي واتفق معه على شراء ما قيمته 100 دينار وعلى إثر ذلك انتقل المصدر رفقة شرطي إلى حيث المكان المتفق عليه، والتقيا وقام المتهم بتسليم المصدر قطعة لمادة داكنة اللون ثبت معمليا أنها لمادة الحشيش المخدرة وتمت عملية مداهمة المتهم الذي حاول الهرب فتمكنت قوة الضبط من القبض عليه.

واعترف المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة بحيازته للمادة المضبوطة بقصد إعادة بيعها بواسطة المتهم الثاني وآخر لزيادة دخله ،إذ أن راتبه ضعيف لا يكفي متطلباته وأنه يوم الواقعة اتفق مع المصدر على أن يبيعه مادة الحشيش المخدرة بما قيمته 100 دينار ،وفي الموعد المحدد سلمه المادة المخدّرة التي تحصّل عليها من المتهم الثاني الذي كان يرافقه في سيارته وحال القبض عليه فر هاربا بالسيارة وأنه يتعاطى مادة الحشيش المخدرة وتم ضبطه لاحقًا.

وأقرّ المتهم الثاني بتحقيقات النيابة العامة بأنه كان مع المتهم الأول في سيارته وقت الواقعة الذي تقابل مع شخص خلف السيارة وفجأة شاهد ذلك الشخص يركض ومن خلفه المتهم ثم التقيا ثانية وتشاجرَا فقفز على مقعد السائق وهرب بسيارة المتهم الأول وأضاف أنه يتعاطى المواد المخدرة.