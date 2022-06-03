محمد بن مسعود - الدمام - أظهرت بيانات اليوم أن معدل التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوياته في 24 عاما مسجلا 73.5 % في مايو ، وهو مستوى أقل من التوقعات ولكنه مدفوع بتداعيات الحرب وارتفاع أسعار السلع الأولية والليرة التي تتراجع منذ أزمة في ديسمبر .
وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت 2.98 % على أساس شهري، مقارنة مع توقعات استطلاع لزيادة 4.8 % . وعلى أساس سنوي، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 76.55 % بحسب رويترز.
وارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين 8.76 % على أساس شهري في مايو بزيادة سنوية 132.16 % .
كانت هذه تفاصيل خبر أعلى مستوى منذ 24 عاما ..معدل التضخم في تركيا يرتفع إلى 73.5% لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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