استقرار أسعار النفط.. وبرنت يسجل 117.68 دولار للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات استقرت أسعار النفط في بداية تعاملات اليوم الجمعة، متشيثة بمكاسب الجلسة السابقة؛ حيث ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بمقدار (7) سنتات لتسجل (117.68) دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار سنت واحد فقط، لتسجل (116.88) دولار للبرميل. كانت مجموعة «أوبك بلس» قررت أمس الخميس زيادة الإنتاج بمقدار (648) ألف برميل يوميًا في يوليو وأغسطس المقبلين، بدلا من 432 ألف برميل يوميا. وبعد إعلان «أوبك بلس» الزيادة في الإنتاج، انخفض سعر خام برنت بأقل من (1%) ليسجل (115.32) دولار للبرميل لعقود أغسطس المقبل. كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم يوليو المقبل بنفس النسبة تقريبًا ليسجل (114.39) دولار للبرميل. وسرعان ما ارتفعت الأسعار خلال تعاملات جلسة أمس الخميس، ليصعد خام برنت بالقرب من (117) دولارًا للبرميل. أخبار قد تهمك في السياق ذاته، كشفت بيانات حكومية أمس الخميس، أن مخزونات الخام الأمريكية تراجعت أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي في 27 مايو الماضي، كما انخفضت مخزونات الوقود مخالفة توقعات سابقة بزيادتها. قد يهمك أيضاً :- تقني الرياض يقيم برنامج “رحلة البحث عن عمل” اخبار دوليه - صحيفة صينية: التحالف الغربي يواجه خسائر بسبب فشله أمام روسيا بدء تسجيل الحجاج من داخل المملكة لمدة 9 أيام بدء تسجيل الحجاج من داخل المملكة لمدة 9 أيام اخبار دوليه - نحو الخليج هلموا

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