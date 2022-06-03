محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة

تعلن وزارة الحج والعمرة اليوم الجمعة، عن بدء تسجيل الحجاج من داخل المملكة لمدة 9 أيام.

وقالت الوزارة في إنفوجراف على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن التسجيل متاح لمدة 9 أيام.

وأشارت وزارة الحج والعمرة إلى أن فرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الحج والعمرة، د. توفيق الربيعة، إن الوزارة تعمل على ضمان صحة الحجاج خلال هذا العام، مؤكدًا أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم موسم الحج بشكل مثالي، وأن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام.

وأضاف وزير الحج، أنه تم إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة من خارج السعودية، مؤكدًا أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، وفقًا لـ«العربية».

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وتابع وزير الحج قائلًا، إن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن، وأن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.