الغذاء والدواء تحذر ..إساءة استخدام هذا الدواء يتسبب في ميول انتحارية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء، من المخاطر الناجمة عن إساءة استخدام مستحضر الجابابنتين الدوائي. وأوضحت الهيئة، أن مُستحضر الجابابنتين هو أحد الأدوية المُستخدمة لعلاج الصرع، وعلاج الأمراض العصبية والطرفية.

ولفتت إلى أن مخاطر إساءة استخدام مستحضر الجابابنتين تتمثل في الميول للأفكار الانتحارية، وكذلك تثبيط الجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي.