يحسن الذاكرة وينشط الدماغ .. فوائد تناول «الكرانبيري» يوميًا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات اكتشف علماء من جامعة شرق إنجلترا (University of East Anglia) أن تناول الكرانبيري بانتظام، يحسن الذاكرة وينشط الدماغ.

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، تشير مجلة Frontiers in Nutrition، إلى أنه ضمن إطار هذه التجربة تابع الباحثون على مدى 12 أسبوعًا مجموعة من 60 متطوعًا تتراوح أعمارهم بين 50 و80 عامًا، تضمن نظامهم الغذائي العنبية حادة الخباء (Cranberry) مجففة مجمدة. ووفق اختبارات القدرات المعرفية قبل وبعد التجربة، توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن ثمار العنبية حادة الخباء تحسن الذاكرة العرضية، وكذلك نشاط الدماغ. ولفت ديفيد فازور المشرف على التجربة إلى أن نتائج هذه الدراسة واعدة جدًا. ولكن لا نعلم ما إذا كانت العنبية حادة الخباء تحمي الجسم من أمراض الأعصاب الخطيرة. وقال: نتائج هذه الدراسة مشجعة، خاصة إذا أخذنا بالاعتبار، أن العنبية حادة الخباء تمكنت خلال فترة زمنية قصيرة نسبيًا من تحسين الذاكرة ونشاط الدماغ. والآن علينا أن نحدد ما إذا كان لها نفس التأثير في الأشخاص الذين يعانون من أمراض عصبية تنكسية. أخبار قد تهمك ونصح الباحثون بإضافة الثمار الأخرى والمكسرات والسبانخ إلى جانب العنبية حادة الخباء إلى النظام الغذائي.

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