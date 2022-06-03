محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنها ستقوم بتحديد مراحل ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية فاتورة ، وإشعار الفئات المُستهدفة في كل مرحلة قبل التاريخ المُحدد للربط بـ 6 أشهر على الأقل
وبيّنت الهيئة، أن المرحلة الثانية من إجراءات الفوترة الالكترونية، تتضمن مرحلة التكامل والربط التي سيتم تنفيذها بشكل مرحلي ابتداءً من 1 يناير 2023م
وجاء توضيح الهيئة رداً على استفسار من أحد الأشخاص، حول توقيت الإعلان عن مرحلة الربط والتكامل للمرحلة الثانية.
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كانت هذه تفاصيل خبر “الزكاة والضريبة” توضح موعد إشعار المستفيدين بمراحل الفوترة الإلكترونية قبل تطبيقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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