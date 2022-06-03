مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة ينهي معاناة طفل من ورم عظمي بالكي بالتردد الحراري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق القصيم
تمكن مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر 8 سنوات على أثر معاناته من ورم حميد في عظمة الساق اليمنى وذلك بالتعاون مع قسم جراحة العظام وقسم التخدير بالمستشفى.
وتبين وجود ورم وذلك بعد عمل التحاليل اللازمة والأشعة للطفل ليقرر الفريق الطبي تنويمه ليتم إجراء الأشعة التداخلية له، ثم قام الطبيب المختص بالأشعة بتخدير أعصاب الطرف السفلي بتوجيه الأشعة التلفزيونية “السونار” قبل قيامه بالتخدير الواعي العميق للمريض، بعدها تم حرق الورم بجهاز الكي بالتردد الحراري ومادة الكحول المركزة عن طريق إبرة رفيعة حجمها أقل من 3 مل وفي وقت وجيز، حيث تعافى المريض وتم إخراجه من المستشفى ولله الحمد بدون وجود آلام أو مضاعفات.
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