محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات حذرت المديرية العامة للمرور، قائدي المركبات من ترك المواد القابلة للتفاعل مع الحرارة داخل السيارة خلال فصل الصيف. وأوضح “المرور”، في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”، أن ترك تلك المواد داخل السيارة قد يؤدي لوقوع حرائق، نظراً لارتفاع درجات الحرارة. وشددت على أن قائمة هذه المواد التي يجب خلو المركبة منها تتضمن “العطور، والعبوات المضغوطة، وعبوات الغاز، والبطاريات وبنوك لطاقة، والولاعة”. أخبار قد تهمك

كانت هذه تفاصيل خبر مع دخول فصل الصيف.. «المرور» توجه نصائح مهمة لقائدي المركبة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.