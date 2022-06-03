تعليم ينبع ينفذ برنامج “منهجية التميز المؤسسي من التأسيس إلى الاستدامة”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

نفذت إدارة تعليم ينبع برنامج منهجية التميز المؤسسي من التأسيس إلى الاستدامة والذي نظمهُ قسم الشؤون المدرسية بتعليم المحافظة بالشراكة مع مركز التميز المؤسسي على مدى أربعة أيام “عن بعد” مستهدفاً رؤساء ورئيسات الأقسام في الشؤون المدرسية ومساعديهم، بهدف تحقيق معايير التميز المؤسسي، وذلك برعاية المساعد للشؤون المدرسية بتعليم ينبع حمدان بن محمد عيد الصيدلاني .

وأكد الصيدلاني حرص إدارة تعليم ينبع على الارتقاء بكفاءة منسوبي ومنسوبات الأقسام من خلال التطوير المهني المستمر، وعلى أهمية التكامل في العمل؛ لتحقيق معايير التميز المؤسسي، مشيرا إلى أن هذه البرامج الإثرائية التطويرية ستكون مستمرة وبصفة دورية لأقسام الشؤون المدرسية، مثمناً جهود فرق العمل في قسم الشؤون المدرسية ومركز التميز المؤسسي.

وأوضحت رئيسة قسم التميز المؤسسي بتعليم ينبع منى يوسف الغامدي بدورها أن البرنامج يهدف إلى تنمية معارف المتدربين والمتدربات بمفاهيم ومعايير التميز المؤسسي وتحقيق متطلباته في العمليات الإدارية وأدلة العمل، لتطوير وتحسين الأداء ورفع المؤشرات بما يتوافق مع رؤية الوطن 2030 .

وأبانت الغامدي أن محاور البرنامج تضمنت: القيادة المؤسسية ومعايير التخطيط لتطوير أداء المؤسسات، هندسة العمليات لإحداث التغيير المؤسسي والحوكمة وجودة الأداء المؤسسي، بالإضافة إلى القراءات والحوارات المؤسسية الإثرائية، وورش التطبيقات العملية التشاركية .

كما خلص المشاركون في نهاية البرنامج إلى عدد من التوصيات كان من أهمها: إعداد نماذج معتمدة ومطورة لقياس وتحليل الأداء وتنفيذ مقارنات مرجعية للأداء، تحديث وتطوير أدلة العمل لأقسام الشؤون المدرسية، جمع كل المهام الوظيفية وأدلة العمل في دليل مشترك لسهولة وتطوير العمل المؤسسي في الأقسام والرجوع إليها عند الحاجة بيسر وسهولة؛ من أجل توفير الوقت والجهد وتعزيز معايير الجودة والاتقان في العمل .