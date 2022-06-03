اخبار الخليج – الأرصاد: الطقس حار خلال النهار و يتحول رطباً خلال الليل

محمد بن مسعود - الدمام - أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس المتوقع اليوم الجمعة في مملكة البحرين سيكون- بإذن الله- حاراً ثم يتحول إلى رطباً نسبياً خلال الليل.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 3 إلى 8 عقد ولكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة احياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاثة أقدام.

درجة الحرارة: العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 25 درجة مئوية.