أمطار رعدية .. توقعات طقس اليوم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لظهور السحب الرعدية على مرتفعات جازان وعسير، كما يستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية تتحول تدريجيًا إلى غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وبسرعة 20-40كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر وربع على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط ، وحالة البحر خفيف الموج على الجزئيين الشمالي والجنوبي ومتوسط الموج على الجزء الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وشمالية غربية إلى شمالية تتحول تدريجيًا إلى شمالية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.