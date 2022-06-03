شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» تعلن خطتها لموسم حج هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - خصصت الخطوط الجوية السعودية أسطولاً خاصاً يبلغ (14) طائرة لخدمة رحلات الحج التي تبلغ (268) رحلة دولية في (15) محطة، و(32) رحلة داخلية في (6) محطات، وسيُوَفَّر من خلالها أكثر من (107) آلاف مقعد على القطاع الدولي، و(12,8) ألف مقعد على القطاع الداخلي، بالإضافة إلى الرحلات المجدولة والإضافية التي تصل إلى حوالي (100) وجهة داخلية ودولية.

وكشفت الخطوط الجوية السعودية عن خطتها التشغيلية لنقل ضيوف الرحمن (حجاج بيت الله الحرام) في مرحلة القدوم من جميع أنحاء العالم إلى مطارَيَ الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى مرحلة المغادرة، حيث اعتُمِد توفير الرحلات والسعة المقعدية التي تناسب المتطلبات التشغيلية وحجم الطلب، بالإضافة إلى تقديم أفضل الخدمات في جميع مراحل السفر ومواقع الخدمة كافة.

وأشار معالي المدير العام للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العُمر إلى اكتمال الاستعدادات لاستقبال أفواج الحجاج، موضحاً أن "السعودية" تحرص على تنفيذ توجيهات لجنة الحج العليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وكذلك لجنة الحج المركزية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى التعاون مع وزارة الحج والعمرة وبرنامج ضيوف الرحمن، حيث دأبت منذ تأسيسها على توفير الخدمات المتكاملة لضيوف الرحمن، بدءاً من تسهيل إجراءات سفرهم عند قدومهم لأداء مناسك الحج وانتهاءً بعودتهم سالمين إلى ديارهم.

كما سيحظى الضيوف حجاج بيت الله الحرام بالعديد من الخدمات أثناء الرحلة، بما يشمل الاستماع للتلبية، وكذلك التنبيه قبل نصف ساعة إلى التحليق فوق موقع الميقات، إلى جانب المحتوى الترفيهي على متن الطائرة والمتضمن باقة منوعة من البرامج التثقيفية المتعلقة بمناسبك الحج والعمرة عبر القناة المخصصة لذلك، بما مجموعه (162) دقيقة من المحتوى السمعي، و(70) دقيقة من "موشن جرافيك"، و(270) دقيقة من البرامج التعليمية، و(210) دقائق من برامج الدعوة والإرشاد مترجمة باللغتين العربية والإنجليزية، علاوةً على الشاشتين الرئيسة والعلوية اللتين تُعرَض من خلالهما مقاطع قصيرة تهيء الحجاج لمناسك الحج.

وتستهدف "الخطوط السعودية" من خلال خطتها التوسع في نقل الحجاج من المحطات التي تشهد طلباً متزايداً على السفر لأداء مناسك الحج وتحقيق معدل (100%) في معايير السلامة، وتوفير كل التسهيلات التي تهيء لضيوف الرحمن رحلة تحفها السكينة والرفاهية، وقد حشدت لذلك طاقاتها البشرية وإمكاناتها التقنية لتقديم الخدمات على الوجه الأمثل، وينفذها فريق متخصص يضم القطاعات التشغيلية كافة يعملون على مدار الساعة، بالتنسيق والتعاون مع وزارة الحج والعمرة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات الحكومية العاملة في المطار، بالإضافة إلى الجهات الأخرى التي تُعنى بخدمة الحجاج ومؤسسات الحج والطوافة والنقابة العامة للسيارات والمنظمين لرحلات الحج داخل المملكة وخارجها.

وتتضمن خدمات "السعودية" المقدمة للحجاج إصدار بطاقات صعود الطائرة لرحلتَيْ القدوم والعودة من محطات المنشأ الدولية، وكذلك للمحطات الداخلية، بالإضافة إلى تأمين ملاحين وموظفين بالمحطات يتحدثون اللغات المتنوعة للحجاج، والترتيب لإرسال عبوات ماء زمزم إلى العديد من الوجهات، علاوةً على توفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة جواً، يضاف إلى ذلك تأمين المتطلبات التشغيلية المتضمنة الموظفين والعمالة والمعدات الأرضية، بما يناسب حجم التشغيل.

وتوفر الخطوط السعودية خدمة تسلُّم أمتعة المجموعات من مقر سكنهم بمكة المكرمة والمدينة المنورة ونقلها مباشرة إلى منطقة قبول الأمتعة بالمطار، كما تنظم حملة توعوية تثقيفية لضيوف الرحمن لتعريفهم بالأنظمة المتعلقة بالأمتعة وكل الإجراءات ذات العلاقة التي تضمن انسيابية الحركة، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات للحجاج وتخفيف الضغط على المطارات.