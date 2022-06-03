محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض قالت خبيرة تغذية: إن عصيدة الشوفان ومرق الدجاج والآيس كريم والزبادي، تساعد على تخفيف الألم في الحلق. وتشير الدكتورة ليزا يانغ، في حديث لموقع “Eat This، Not That”، إلى أن هذه الأطعمة أكثر فعالية من المواد الغذائية الأخرى في تقليل الألم في الحلق. وتضيف: من الضروري الاهتمام بالشوفان؛ حيث تعتبر الأطعمة ذات الملمس الناعم والبنية الناعمة ويسهل بلعها ومرورها في المريء والجهاز الهضمي الأنسب لأنها تساعد على تقليل الألم في الحلق”. وتابعت: “تحتوي بذور الشوفان على مواد لها خصائص مضادة للالتهابات، وتمنح الطاقة، بالإضافة إلى ذلك تحتوي على نسبة ضئيلة جدًّا من الكوليسترول، ولكنها غنية بالألياف الغذائية”؛ بحسب ما نقلته “روسيا اليوم”. وأردفت: “الزبادي غني بالكالسيوم والبروتينات والبروبيوتيك”؛ فيما تنصح الخبيرة بتناول الأطعمة الساخنة مثل مرق الدجاج، الذي يمكنه تثبيت توازن الكهرل (الإلكتروليت) في الجسم بفضل احتوائه على الصوديوم. أخبار قد تهمك ووفقًا لها، فالآيس كريم يساعد أيضًا على تخفيف الألم في الحلق والحفاظ على مستوى تفاعل الإماهة.

كانت هذه تفاصيل خبر تعاني ألمًا في الحلق.. خبيرة تنصحك بـ4 أطعمة توفر لك الحماية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.