اختبارات «نافس» بالابتدائية والمتوسطة الأحد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-الرياض تنطلق الأحد القادم، الاختبارات الوطنية «نافس» التي تنفذها هيئة تقويم التعليم والتدريب بالشراكة والتكامل مع وزارة التعليم لتغطي جميع المدارس الابتدائية والمتوسطة على عينة شاملة تستهدف 500 ألف طالب وطالبة من 20 ألف مدرسة. وستنفذ الاختبارات بحسب المتبع عالميًا قبل نهاية العام الدراسي من كل سنة دراسية.

من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات والعلوم للصفين الثالث المتوسط والسادس الابتدائي، وذلك لعينة مختارة من الطلبة في كل مدرسة، وستطبق على الصف الثالث المتوسط خلال الفترة من 5 – 8 /6 / 2022م، بينما ستطبق على الصف السادس الابتدائي والثالث الابتدائي خلال الفترة من 9 – 14 / 6 / 2022م، وسيكون التطبيق للصف الثالث الابتدائي من خلال اختبار وطني واحد يشمل القراءة والرياضيات فقط في عينة من المدارس الابتدائية.

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