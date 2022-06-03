الفنانة نيرمين الفقي تحصل على الإقامة الذهبية

محمد بن مسعود - الدمام - نشرت الفنانة المصرية نيرمين الفقي، على حسابها الرسمي في «إنستغرام»، صورة للإقامة الذهبية وأعلنت حصولها عليها من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأعربت عن سعادتها وامتنانها لحكومة دولة الإمارات العربية التي منحتها الإقامة الذهبية التي تتيح إقامة طويلة الأمد لفئات معيّنة من الأجانب المقيمين في الإمارات أو القادمين إليها، تمكنهم من التمتع بمزايا حصرية.
وقالت عبر حسابها: «سعيدةٌ بمنحي الإقامة الذهبية.. شكرًا حكومة دولة الإمارات».
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