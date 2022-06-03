لعدم توافر مكان آمن.. يحتفظان برفات طفلهما المتوفى في الثلاجة

محمد بن مسعود - الدمام - اضطر زوجان بريطانيان إلى الاحتفاظ برفات طفلهما في صندوق بلاستيكي في الثلاجة، بعد أن رفض المستشفى أخذ رفات الطفل الذي ولد ميتًا في الشهر الرابع من الحمل.
وقال الزوجان لورا ولورنس برودي إنهما شعرا بالصدمة بعدما رفض مستشفى جامعة لويشام الاحتفاظ برفات طفلهما المتوفى.
وكان الزوجان قد ذهبا للمستشفى الذي يقع في جنوب شرق لندن، بعد أن تعرّضت برودي للإجهاض بعد أربعة أشهر من الحمل، وهناك تم إخبارهما بعدم توافر مكان آمن لتخزين رفات الطفل. وعندها شعر الزوجان أن خيارهما الوحيد هو اصطحابه إلى المنزل، وفقا لموقع 24 الإخباري.
وقال برودي لبي بي سي: «أخذت صندوقًا يحتوي على رفات طفلي في المنزل من المستشفى، وأفرغت بعض المساحة في ثلاجتنا ووضعت الصندوق هناك. لقد كانت لحظة مريعة، وشعرت بشعور غريب للغاية»
تنص إرشادات هيئة الصحة البريطانية على أن الأشخاص الذين يأتون إلى وحدة الإسعاف مع رفات الأطفال، يجب نقلهم إلى قسم أمراض النساء أو الولادة، ويجب نقل رفات الطفل معهم، مع توفير مرافق آمنة للتخزين. وتُنصح النساء بإحضار رفات أطفالهن حتى يمكن إجراء الاختبارات لمعرفة سبب انتهاء الحمل.
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