شاكيرا تقرّر الابتعاد عن بيكيه بعد خيانته لها

محمد بن مسعود - الدمام - ضبطت المغنية الكولومبية شاكيرا لاعب برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه برفقة امرأة أخرى، الأمر الذي جعلها تتخذ قرارًا بالابتعاد عنه وفق تقارير إعلامية.

فبعد قصة حب اشتعلت شرارتها الأولى في كأس العالم 2010، تتجه العلاقة بين نجم الكرة الإسباني بيكيه وشاكيرا نحو طريق مسدود، وفق مصادر إعلامية عدّة. وأشار تقرير لصحيفة «ماركا» الرياضية الإسبانية إلى أن العلاقة بين بيكيه وشاكيرا أصبحت «فاترة» مؤخرًا، إذ عاد نجم برشلونة للعيش وحيدًا في منزله بمنطقة كالي مونتانير، تاركًا البيت الذي جمعه بصديقته لسنوات.

وأفادت الصحيفة بأن بيكيه شوهد من قبل جيرانه وهو يدخل المنزل ويغادره وحيدًا، كما رُصد وهو يعيش أجواء صاخبة برفقة لاعب برشلونة ريكي بويج، ومجموعة من الأصدقاء. وأكد موقع «إل بريوديكو» الإسباني أن شاكيرا اكتشفت خيانة بيكيه، إذ عبّرت عن ذلك في كلمات أغنيتها الأخيرة Te Felicito أو «تهانينا»، التي قالت فيها: «لقد حذروني لكنني لم أنتبه».