محمد بن مسعود - الدمام - أوضح شاب، الذي يقيم في ولاية يوتا الأمريكية، كيفية اجتماعه بوالدته من خلال رسالة على «فيسبوك»، ليكتشف لاحقًا أنهما يعملان في المستشفى نفسه أيضًا، حسبما أفاد موقع «الشرق الأوسط» نقلاً عن صحيفة «إندبندنت».
وناقش بنيامين هولبيرغ تبنيه خلال مقابلة أجريت معه أخيرًا مع برنامج «صباح الخير أمريكا»، متذكرًا كيف أخبره والداه بالتبني بريان وأنجيلا، في سن مبكرة، عن والدته البيولوجية، هولي شيرر.
وأوضح: «لقد كانت دائمًا محادثة إيجابية للغاية.. كان والداي يعبّران عن امتناننا لهولي، وكنت أتحدّث بنفسي عن مدى شوقي لمقابلتها يومًا ما». وقالت: «كان دائمًا في بالي. خاصة في أيام العطلات وعيد ميلاده».
وأشارت إلى أنه بمجرد توقّف أنجيلا وبريان عن إرسال الرسائل والصور، وإغلاق وكالة التبنّي في عام 2014، وجدتُ صفحة بنيامين على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ثلاث سنوات.
وتتذكر قائلةً: «كان عمره 18 عامًا عندما وجدته وكنتُ مترددة جدًا.. كان لديه الكثير من الأحداث في حياته. آخر شيء أردتُ القيام به هو إلقاء نفسي في عالمه؛ لذلك شاهدته من بعيد».
كانت هذه تفاصيل خبر بعد 20 سنة من فراقهما.. يكتشف أن أمّه زميلته في العمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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