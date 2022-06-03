قطر تُرحِّبُ بإعلان تمديد الهدنة في اليمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
رَحَّبَت قطر بإعلان الأمم المتحدة تمديد فترة الهدنة في اليمن إلى شهرين.
وأعربت وزارة الخارجية القطرية -في بيان اليوم- عن أملها في أن يمهّد تمديد الهدنة الطريق نحو حل الأزمة اليمنية سلمياً، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في الأمن والسلام والتنمية.
وجَدَّدَت موقفها الداعي لحلّ الأزمة اليمنية؛ استناداً إلى المبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار رقم 2216.
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