فتح باب التسجيل لحجاج الداخل اليوم الجمعة ولمدة 9 أيام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلنت وزارة الحج والعمرة عن أنه بدءًا من اليوم الجمعة إتاحة تسجيل الحجاج من داخل المملكة، ولمدة تسعة أيام، وبينت الوزارة أن فرز النتائج لا يعتمد على أسبقية التسجيل.

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