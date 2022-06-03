القبض على مواطن يقودُ شاحنةً بتهور في أحد الطرق الرئيسة بعد سرقتها في الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قَبَضَ مرورُ منطقةِ الباحةِ على مواطن ظهر في مقطع فيديو يقود شاحنة بتهور في أحد الطرق الرئيسة بمحافظة العقيق بعد سرقتها وارتكاب مخالفات مرورية، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته للنيابة العامة.

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